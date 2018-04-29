هذا الشرط الوحيد للقبول بتواجد قوات عربية فى سوريا

29 أبريل 2018 - 11:26 ص

أكد الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن إرسال قوات عربية إلى سوريا قد يكون مطلوبًا في حالة واحدة فقط، وهى اكتمال أو تبلور مشروع تسوية سياسية فى سوريا يُنفذ على الأرض، وتقبله كل الأطراف.

وأضاف الشوبكى خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "القوات العربية"، أن تدخل القوات العربية ستكون بمثابة قوات حفظ السلام، وبطلب من النظام السورى وبغطاء من الجامعة العربية، بمعنى أن البديل العربى يجب أن يكون غطاؤه السياسى غطاء سلام وليس غطاء حرب.

وتابع الخبير السياسي: "السؤال المطروح الآن، أي غطاء سياسي سيحمله إرسال قوات عربية إلى سوريا، في ظل غياب مسار التسوية السياسية رغم الحديث عنه ؟، نظرًا لأن إحدى الدول العربية تواجدها على الأراضى السورية مرفوضة من النظام السورى وحلفائه، ومصر المقبولة من النظام وحلفائه على مضض مقبولة أيضًا من الغرب، ومرفوضة من تركيا وحلفائها، وهى في النهاية أعلنت رفضها تلك الخطوة".