إحالة متهميْن بجمعية تعاونية لاختلاسهما 73 ألف جنيه للمحاكمة

29 أبريل 2018 - 11:30 ص

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مدير الجمعية الزراعية نجع النجار بإدارة التعاون بمركز ومدينة سوهاج والمفتش على جمعية نجع النجار سابقاً وحالياً بالمعاش للمحاكمة العاجلة، وذلك لقيام المتهم الأول بارتكاب عدد من المخالفات حال فحص الأعمال المالية والمخزنية والزراعية بالجمعية واختلاس مبلغ مالي قُدٌر بنحو ثلاثة وسبعين ألف جنيه من عهدته المسلمة إليه بسبب وظيفته وذلك من حساب قيمة الأسمدة الموردة إلي الجمعية.

وكانت النيابة قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 468 والتي باشرتها رشا عبد الرحيم رئيس النيابة الإدارية بسوهاج القسم الثاني وتحت إشراف المستشار حازم أبو حساب الوكيل العام والعضو بفرع الدعوى التأديبية بسوهاج، حيث كشفت التحقيقات عن تشكيل لجنة لفحص الأعمال المالية والمخزنية والزراعية بجمعية نجع النجار بإدارة التعاون الزراعي لمركز سوهاج وكشف الفحص عن الآتي:

أولاً:- قيام المتهم الأول

1- اختلاس مبلغ تقدر قيمته بنحو ثلاثة وسبعين ألف جنيه من قيمة ثمن الأسمدة الموردة للجمعية والتي كان من المفترض توريد تلك المبالغ المسلمة إليه بسبب وظيفته في حساب الجمعية ببنك قرية ادفا وهو ما لم يحدث، فضلاً عن قيامه باختلاس الدفاتر والسجلات المالية والمخزنية الخاصة بالجمعية عهدته والتي كانت عبارة عن عدد 18 دفتر جمعيات، وبوالص شحن الأسمدة الواردة للجمعية، سجل الخزينة، سجل المخزن، دفتر الشيكات ،سجل محاضر الجلسات، سجل توزيع الأسمدة وذلك بقصد إخفاء واقعة اختلاسه للمبلغ المشار إليه سابقاً.

2- عدم القيام بتسجيل كميات الأسمدة المنصرفة إلي مزارعي الجمعية بالسجل المخصص لتوزيع الأسمدة وكذا دفتر الخزينة، وكذا عدم وجود توقيعات لبعض المزارعين بالجمعية بسجل توزيع الأسمدة بما يفيد استلامهم للكميات المقررة لهم.

3- التراخي في توريد بعض المبالغ المالية إلي البنك وذلك قيمة كمية من الأسمدة الموردة للجمعية والتي كان من المفترض توريدها خلال 24 ساعة من تاريخ تسلمها.

المتهم الثاني: الإهمال في الإشراف والمتابعة لأعمال المتهم الأول ما ترتب عليه ارتكابه لكل المخالفات المنسوبة إليه.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.