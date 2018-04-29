  • الأحد 29 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:35 م
بحث متقدم
محمد صلاح

"صلاح" رسول إيجابي للإسلام

البرادعي

البرادعي لـ ترامب: "لسنا بقرة حلوب"

محمد صلاح

ليفربول يحبط مخطط الريال للظفر بـ"صلاح"

«السيسي»: لا تصدقوا «الإخوان»

"السيسي" يحرج أحد العمال

مشاري راشد

بالفيديو..الألباني وصف ضرر الإخوان أكبر من اليهود

مجلس الدولة

مشادات بين مؤيدي "مرتضى" و "عباس"

الشرق

العاملون بالشرق يهددون بنشر تسريب صوتي لأيمن نور

السيسي

"السيسى" للعمال: "هتتعبوا معايا أكتر"

صورة ارشيفية

بالصور.. انقلاب أتوبيس من أعلى محور صفط اللبن

حسام البدري

صدمة جديدة لجهاز الأهلي

بسوهاج..

إحالة متهميْن بجمعية تعاونية لاختلاسهما 73 ألف جنيه للمحاكمة

قبلي وبحري

محكمة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

أسباب دفع عروس تعويضا باهظا لشركة تصوير

#

تعرف على أسعار الدولار اليوم

#

100 ألف جنيه للمتوفى و50 للمصابين فى واقعة "مصعد بنها"

#

رفع تعويضات ضحايا "أسانسير بنها" إلى 100 ألف جنيه

ليبيا

المواطن

محاصرة

عقارب

لدغات

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مدير الجمعية الزراعية نجع النجار بإدارة التعاون بمركز ومدينة سوهاج والمفتش على جمعية نجع النجار سابقاً وحالياً بالمعاش للمحاكمة العاجلة، وذلك لقيام المتهم الأول بارتكاب عدد من المخالفات حال فحص الأعمال المالية والمخزنية والزراعية بالجمعية واختلاس مبلغ مالي قُدٌر بنحو ثلاثة وسبعين ألف جنيه من عهدته المسلمة إليه بسبب وظيفته وذلك من حساب قيمة الأسمدة الموردة إلي الجمعية.

وكانت النيابة قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 468 والتي باشرتها رشا عبد الرحيم رئيس النيابة الإدارية بسوهاج القسم الثاني وتحت إشراف المستشار حازم أبو حساب الوكيل العام والعضو بفرع الدعوى التأديبية بسوهاج، حيث كشفت التحقيقات عن تشكيل لجنة لفحص الأعمال المالية والمخزنية والزراعية بجمعية نجع النجار بإدارة التعاون الزراعي لمركز سوهاج وكشف الفحص عن الآتي:

أولاً:- قيام المتهم الأول

1- اختلاس مبلغ تقدر قيمته بنحو ثلاثة وسبعين ألف جنيه من قيمة ثمن الأسمدة الموردة للجمعية والتي كان من المفترض توريد تلك المبالغ المسلمة إليه بسبب وظيفته في حساب الجمعية ببنك قرية ادفا وهو ما لم يحدث، فضلاً عن قيامه باختلاس الدفاتر والسجلات المالية والمخزنية الخاصة بالجمعية عهدته والتي كانت عبارة عن عدد 18 دفتر جمعيات،  وبوالص شحن الأسمدة الواردة للجمعية، سجل الخزينة،  سجل المخزن، دفتر الشيكات  ،سجل محاضر الجلسات، سجل توزيع الأسمدة وذلك بقصد إخفاء واقعة اختلاسه للمبلغ المشار إليه سابقاً.

2- عدم القيام بتسجيل كميات الأسمدة المنصرفة إلي مزارعي الجمعية بالسجل المخصص لتوزيع الأسمدة وكذا دفتر الخزينة، وكذا عدم وجود توقيعات لبعض المزارعين بالجمعية بسجل توزيع الأسمدة بما يفيد استلامهم للكميات المقررة لهم.

3- التراخي في توريد بعض المبالغ  المالية إلي البنك وذلك قيمة كمية من الأسمدة الموردة للجمعية والتي كان من المفترض توريدها خلال 24 ساعة من تاريخ تسلمها.

المتهم الثاني: الإهمال في الإشراف والمتابعة لأعمال المتهم الأول ما ترتب عليه ارتكابه لكل المخالفات المنسوبة إليه.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كلام جديد للسيسي يستوجب المناقشة

جمال سلطان

رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» اندلاع حريق أمام المتحف الكبير
» جريمة موكلتي أنها زوجة المتهم الأول
» ارتفاع درجات الحرارة غدًا
» بالفيديو.. دفن 4 عمال أحياء أثناء عملية حفر
» هذه البلدة تحاصر لدغات العقارب
» بالفيديو.. لحظة وفاة معلمة خلال حفل موسيقي
» رؤيا من سوريا
» شاهد.. كيف يتم خداعك عبر مونتاج المشاهير؟
» ثورة الشعر "الأكرت" في مصر
» السيسى: العمال تحملوا الإجراءات الاقتصادية الصعبة
» كارثة في أزمة "صلاح" و"الجبلاية"

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت