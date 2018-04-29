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رؤيا من سوريا

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دوما _سوريا
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عبدالحي العسكري

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سوريا

الحرب

المنام

التفكير

الاهل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من سوريا ولاجئة في تركيا من خمس سنوات، ورأيت كثيرا أنني في بلدي سوريا مع من بقي من أهلي هناك، وأحيانًا أرى من مات منهم وهذه الرؤى مكررة معي كثيرا .وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد تدل الرؤيا على ما هى عليه فتكون بشرى برجوعك بلدك سوريا وتلتقي بأهلك وأحبتك إن شاء الله.

وقد تكون الرؤيا حديث نفس لأنك دائمة التفكير في بلدك وأهلك، وحديث النفس أن يرى الإنسان ما كان فيه يفكر، وحديث النفس عند المعبرين لا تأويل له.

وتكرار الرؤيا بالنسبة لك أمر طبيعي لأنك تمرين بمرحلة انتقالية في حياتك ومشاكل تتمنين حلها، وتتكرر الرؤيا أيضًا في حالة الخوف وعدم القدرة علي التعامل مع المشاكل و وجود صراع نفسي بداخلك، وتكرار الرؤيا معك يدل على المعاناة من اضطرابات بسبب صدمات في حياتك ناتجة عن القلق والخوف. ورؤيا الأموات فرجاً لك إن شاء الله. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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