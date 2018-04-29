زعيم الثغر يرفض التفريط في لاعبيه

29 أبريل 2018 - 11:55 ص

أعلن محمد إبراهيم مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن عدم الاستغناء عن أي لاعب من القوام الأساسي لزعيم الثغر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف "إبراهيم" في تصريحات تليفزيونية، أن خالد الغندور من العناصر الأساسية ولن نستغني عنه لنادي الزمالك أو لأي ناد آخر، وهذا قرار نهائي من مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي.

وتابع: "نريد استمرار كابوريا ورزاق سيسيه لاعبي نادي الزمالك المعارين معنا، فهما من القوام الأساسي، ونريد أيضا تدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد".