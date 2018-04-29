  • الأحد 29 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:40 م
بحث متقدم
مشاري راشد

بالفيديو..الألباني وصف ضرر الإخوان أكبر من اليهود

صورة ارشيفية

بالصور.. انقلاب أتوبيس من أعلى محور صفط اللبن

الشرق

العاملون بالشرق يهددون بنشر تسريب صوتي لأيمن نور

السيسي

"السيسى" للعمال: "هتتعبوا معايا أكتر"

حسام البدري

صدمة جديدة لجهاز الأهلي

الداعية الإسلامي حذيفة المسير

داعية: ممارسة الجنس مع الروبوت صوفيا ليس زنا

صورة الخبر

مصر تحصد ثمار سياسة "التقشف"

الشاعر المصري

جائزة قطرية بمليون ريال لشاعر مصري

عناصر داعش

حماس : مخابرات الضفة تجند تكفيرين في سيناء

السيسي العلمين الجديدة افتتاح وزير الإسكان

بث مباشر.. "السيسى" يشهد احتفالية عيد العمال

زعيم الثغر يرفض التفريط في لاعبيه

الرياضة

ارشيف
محمد إبراهيم مدير الكرة بالاتحاد السكندري

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

زعيم روحى ينتظره السجن مدى الحياة لاغتصاب فتاة 16 عامًا

#

أطعمة قمة "الكوريتين".. بطاطس الدراسة وسمك وطبق شعرية

#

الاتحاد يسعي لمواصلة انتصاراته على حساب الطلائع

#

الزمالك يستدرج الاتحاد للخروج من سلسلة هزائمه

أعلن محمد إبراهيم مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن عدم الاستغناء عن أي لاعب من القوام الأساسي لزعيم الثغر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف "إبراهيم" في تصريحات تليفزيونية، أن خالد الغندور من العناصر الأساسية ولن نستغني عنه لنادي الزمالك أو لأي ناد آخر، وهذا قرار نهائي من مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي.

وتابع: "نريد استمرار كابوريا ورزاق سيسيه لاعبي نادي الزمالك المعارين معنا، فهما من القوام الأساسي، ونريد أيضا تدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كلام جديد للسيسي يستوجب المناقشة

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» رؤيا من سوريا
» شاهد.. كيف يتم خداعك عبر مونتاج المشاهير؟
» ثورة الشعر "الأكرت" في مصر
» السيسى: العمال تحملوا الإجراءات الاقتصادية الصعبة
» كارثة في أزمة "صلاح" و"الجبلاية"
» شقيقة نجلاء فتحى تثير جدلا على "فيس بوك"
» بالفيديو.. أطباء تجاهلوا مريضا بالعمليات لمشاهدة مباراة "صلاح"
» قواعد جديدة لدخول المواقع الإباحية
» تعرفي علي سر جمال الروسيات
» تفاصيل كارثية لمصرع طفلة صعقا بالكهرباء
» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 35 درجة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت