فرجانى: قانون «البوابين» غرضه تقليل العاملين بهذه المهنة

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انتقد نادر فرجانى، خبير الاقتصاد الدولى، مشروع القانون المقترح داخل مجلس النواب من قبل لجنة الإدارة المحلية لإصدار تراخيص مزاولة مهنة حارس العقارات بتعديل من القانون رقم 68 لسنة 70 فى شأن الحراس الخصوصيين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب بهذا القانون الجديد سيكبل العاملين بالمهنة بحجة التراخيص.

وقال فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مجلس النواب يضغط على هؤلاء العاملين من أجل الحصول على  ترخيص معقد لمزاولة مهنة حراسة العقارات، وإلا يدفعون عشرة الآف جنيه غرامة".

وتابع خبير الاقتصاد الدولى قائلاً: "ما الهدف من هذه القيود؟!،  الهدف ليس فقط الجباية للمال ولكن أيضًا قد يلجأ البوابيين إلى تجنيد أنفسهم كمراقبين للسكان، وإن أحجم الناس عن الوظيفة فستجدون شركات جديدة  تابعة لمؤسسات تنفيذية  ستعمل بهذا المجال". 

جدير بالذكر تقدم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع بقانون خاص بترخيص مزاولة مهنة حارس العقارات " البوابين" انطلاقًا من تعديل قانون رقم 68 لسنة 70 فى شأن الحراس الخصوصيين، كما جمع توقيعات النواب على مشروع القانون وقدمه للبرلمان تمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية المختصة لبدء مناقشته.


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