تعليق ناري من البرعي عن محاسبة المتحدثين عن الطقس

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علق المحامى الحقوقى نجاد البرعي، على تصريحات رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمحاسبة أي شخص يتحدث عن الأرصاد الجوية.

وقال البرعى عبر تغريدة له على تويتر: "عندما يصل الأمر فى بلد "ما" إلى محاولة منع الناس من التحدث حتى في الطقس فهو أمر خطير".

وأضاف فى تدوينة، له على حسابه الخاص بموقع  التدوينات المصغرة "تويتر"، قائلًا: "الأمر الوحيد الذى يتحدثون فيه عندما لا يجدون مادة أخرى للحديث، فإن ذلك سيكون بداية انفجار كبير".

واختتم تدوينته بقوله: "إذ أمرت أن تطاع فعليك الأمر بما يستطاع، مش كده".

كانت  رئيس هيئة الأرصاد الجوية فى مصر عن اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمحاسبة أى شخص يتحدث عن الأرصاد الجوية، حيث قال أحمد عبد العال، فى مقابلة مع قناة "دى إم سي"، أن الحديث عن الطقس يتسبب فى بلبلة بين المواطنين وهو ما دفعه إلى إعداد مشروع القانون لطرحه على مجلس النواب.

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