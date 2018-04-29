بالفيديو.. "السقا" ينشر فيديو جنوني لـ"صلاح"

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نشر الفنان أحمد السقا، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر من خلاله أحد متابعي اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي وهو يعلق على أحد أهدافه خلال مباراة فريقه مع روما الايطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلق السقا على الفيديو قائلاً: "ماذا فعلت بهم ياصلاح ..!!!؟".

من ناحية أخرى، يستعد الفنان أحمد السقا كضيف شرف بفيلم حرب كرموز، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر القادم، وهو من بطولة محمود حميدة، أمير كرارة، غادة عبد الرازق، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، محمود البزاوي، روجينا، ومن إخراج بيتر ميمي.
شاهد الفيديو..

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