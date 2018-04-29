رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" و300 شخصية فرنسية عامة، من بينهم رئيس الوزراء السابق مانويل فالس، والمغني شارل أزنافور، والممثل جيرار ديبارديو، وقعوا على عريضة نشرتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، للمطالبة بحذف وتجميد آيات من القرآن الكريم (آيات القتال)!



الحالتان.. الباريسية والجزائرية، استندا إلى "مبررات": الأولي معاداة السامية.. والثانية عدم الفهم رغم سهولة الحفظ.. التطابق والتشابه ـ إذن ـ موجود.. ولكن المفارقة كانت في مستوى الضجة والجدل والعنف في التصدي للحالتين، في الأولى كان عنيفًا وتصدت له المؤسسات الدينية الرسمية (الأزهر ودار الإفتاء).. وفي الثانية كان لينًا هشًا، لم يتجاوز الاشتباك اللفظي على منصات التواصل الاجتماعي.. رغم أنه كان من المفترض أن يكون رد الفعل بالعكس، فعالم الأنثروبولوجيا جزائري مسلم، ويعرف قدسية النص القرآني، واستحالة حذفه أو تبديله.. بينما الـ300 مثقف الفرنسي، هم سلالة الثقافة الغربية التي لا تؤمن بعصمة المسيح ولا بقدسية النص الإنجيلي أو التوراتي.. وسبق للكنيسة أن حذفت نصوصًا اعتبرت معادية لليهود.. فيما تحولت "المسيحية في أوروبا إلى "هوية" وليست "عقيدة" للتعبد.. فلم تكن ـ إذن ـ مفاجأة مستغربة، حال طالب مثقفون وسياسيون فرنسيون بـ"حذف" آيات من القرآن.. ولكن الغريب أن يطالب بها مسلم من الجزائر.

