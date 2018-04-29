الفلبين ترد علي الكويت بعد مقتل خادمة

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الكويت

الفلبين

خادمة

قرر رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي فرض حظر دائم على سفر العمالة إلى الكويت مع تفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين.

وفرض دوتيرتي حظرا مؤقتا على إرسال العمالة إلى الكويت في فبراير/شباط بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية بالبلد الخليجي.

كما حث قرابة 260 ألف فلبيني يعملون بالكويت على العودة إلى بلدهم، متعهدا بتقديم مساعدات لهم.

وأعلنت الكويت قبل أيام عن قرار بطرد السفير الفلبيني لديها، كما استدعت سفيرها من الفلبين للتشاور.

وجاء ذلك بعد تداول مقاطع فيديو لموظفين من سفارة الفلبين، وهم يساعدون عاملات فليبينيات على الهرب من مشغليهن "المشتبه بارتكابهم انتهاكات بحقهن".

واعتذرت الفلبين عن الإجراءات التي اتخذتها سفارتها. لكن الكويت اعتبرت تهريب السفارة للخادمات انتهاكا لسيادتها.

وبدأت الأزمة بين البلدين بعد العثور على جثة عاملة منزلية فلبينية داخل مجمد بأحد المنازل في في الكويت.

وقضت محكمة كويتية غيابيا بإعدام رجل لبناني وزوجته السورية بعد إدانتهما بقتل العاملة.

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