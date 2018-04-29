المنيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

29 أبريل 2018 - 01:02 م

أعلن عصام البديوي محافظ المنيا، إعلان حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة بداية من اليوم الأحد، وذلك لمواجهة توقعات الطقس السيء ومتابعة أي أحداث تقع بدائرة المحافظة.

وقرر المحافظ تشكيل مجموعة عمل لإدارة الأزمة بكل مراكز المحافظ وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الري بالمرور اليومي والمستمر على كل مخرات السيول البالغ عددها 33 مخرا لمداومة التطهير لتلك المجاري. منها 11 مخرا طبيعيا، و 22 مخرا صناعيا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوزارة الطيران المدني قد أعلنت عدم استقرار الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين وقد يصاحب ذلك سقوط أمطارغزيرة على سلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء وجنوب البلاد وقد تصل إلى حد السيول