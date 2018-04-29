مشادات بين مؤيدي "مرتضى" و "عباس"

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مرتضى منصور

مجلس الدولة

مممدوح عباس

نشبت بعض المشادات الكلامية بين أنصار المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، ومؤيدي الرئيس السابق ممدوح عباس، داخل قاعة محكمة مجلس الدولة بسبب مطالبات محامين مرتضى بخروج ممدوح عباس من قاعة المحكمة.

وتبحث اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة المالية المتواجدة في النادي حاليا.

واختصمت الدعوى التي قدمها رئيس الزمالك وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة المتواجدة حاليا.


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