محافظ المنيا يسلم 10 كراسي متحركة للأشخاص ذوى الإعاقة

29 أبريل 2018 - 01:06 م

سلم عصام البديوى، محافظ المنيا، اليوم 10 كراسي متحركة للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة من أجل مساندة ودعم ذوى الإعاقة والوقوف بجانبهم ومساعدتهم في التغلب على المعوقات التي يواجهونها والوصول الى حياة كريمة تليق بهم .

أكد المحافظ أن الدولة لا تألو جُهداً في توفير كل سُبل الدعم لذوى الإعاقة خاصة والمواطنين عامة لمجابهة أعباء المعيشة والسعي الدائم لتحقيق راحة ورفاهية المواطن رغم كل التحديات .