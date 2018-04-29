"السيسي" يحرج أحد العمال

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تسبب الرئيس عبدالفتاح السيسي في موقف محرج لأحد العمال خلال الاحتفال بعيدهم القومي.

وبدأت الواقعة خلال كلمة الرئيس السيسي عندما قال: "النقطة التانية إني عايز أقولكم حاجة اللي حمى مصر ربنا وأوعوا تنسوا مش حد تاني، اللي حمى مصر شعب مصر وكل بيت وكل عامل".

وقاطع أحد العمال المشاركين في الاحتفالية، الرئيس السيسي قائلًا: "إنت أسد مصر يا ريس"، فرد عليه السيسي بقوله: "سيبك من الكلام ده، لكل بيت مصري أصيل قدم ابن في الجيش وفي الشرطة والابن ده عند ربنا دلوقتي؛ هو ده مش أنا، انتوا شعب مصر اللي قدم التضحيات عشان البلد دي تفضل بلد زي ما هي موجودة كدة مش أنا".


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