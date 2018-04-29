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27 يونيو.. الحكم على المتهمين بالتعدى على كمين الخصوص

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محاكمة 12 متهمًا بالتعدي على كمين الخصوص

امناء الشرطة

جنايات القاهرة

حكم

متهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حجز محاكمة 12 متهمًا بالتعدى على كمين شرطة الخصوص لجلسة 27 يونيو للحكم.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول فى 2016 أسس تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن قيامه بضم باقى المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة .

وأضافت التحقيقات بأن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادى عشر والثانى عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا، خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدى والاغتيال، كما شرعوا فى اغتيال ضابط الشرطة خالد محى الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص.


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