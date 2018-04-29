بالصور.. كاتي بيري في ضيافة البابا فرانسيس بالفاتيكان

29 أبريل 2018 - 01:23 م

استقبل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، كلاً من المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري والممثل الإنجليزي أورلاندو بلوم، خلال مؤتمر "United to Cure " الدولي.

وظهر كل من بيري وبلوم، وهما يرتديان ملابس سوداء في حضور أسقف روما وانتظرا بين الحشود لتحيته في قاعة بولس السادس.

وكانت عدسات المصورين، التقطت مجموعة صور للمغنية كاتي بيري، 33 عاما برفقة أورلاندو بلوم، 41 عاما في مدينة روما الإيطالية، يقضيان وقتًا ممتعًا بعد أن عادت علاقتهما مجددًا عقب الانفصال، وشملت الزيارة أيضًا زيارة للمسرح الروماني الشهير "كولوسيوم".