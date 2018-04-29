» ارتفاع درجات الحرارة غدًا

29 أبريل 2018 - 01:28 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الاثنين 30 أبريل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة، على معظم الأنحاء وإن ظل مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا مائل البرودة ليلاً، والعظمى بالقاهرة 38 درجة والصغرى 23 درجة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تكون رعدية أحيانًا وغزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول هناك.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة تمتد إلى القاهرة.