أوقاف المنيا تحتفل بليلة النصف من شعبان

29 أبريل 2018 - 01:31 م

تحتفل غدًا الاثنين عقب صلاة المغرب مديرية الأوقاف بليلة النصف من شهر شعبان والمقامة بمسحد سيدى أحمد الفولى بمدينة المنيا

وقال الشيخ حسانين عبد الحكم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف إن الاحتفال سوف يحضره كل من اللواء عصام البديوى محافظ المنيا واللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأضاف حسانين فى تصريحات خاصة أن الاحتفال يبدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم يعقبه كلمة الشيخ أسامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف حول فضل ليلة النصف من شهر شعبان وإثر تحويل القبلة فى الصلاة من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام ومكانة الرسول الكريم عند ربه فى الدعاء والاستجابة فى تحويل قبلة المسلمين ومكانة المسجد الحرام فى القرآن والسنة.