الأسيوطى يعلن قائمته استعدادًا للأهلى بكأس مصر

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أعلن الجهاز الفني لفريق الأسيوطي، بقيادة على ماهر قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا الاثنين على استاد السلام ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.

وضمت القائمة كلا من:

عصام ثروت وأحمد دعدور وإسلام صيام وأحمد سعيد أوكا وحمادة طلبة وايزاك ومهند لاشين وأحمد جمال ومحمد رزق ومحمود صلاح وشريف رضا وعمرسافيولا وشريف دابو وجفت وعمر كمال ونبيل دونجا وأحمد عفيفي وشيلونجو.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق، إلى القاهرة  عقب مران اليوم لاستكمال معسكره المغلق والذى بدأه أمس حتى موعد المباراة.


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