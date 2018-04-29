كاني ويست يدعم "ترامب" بأغنية جديدة

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ترامب

أغنية

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

كاني ويست

Ye vs. The People

كشف المغني الأمريكي الشهير كاني ويست، زوج النجمة ا لتلفزيونية كيم كادريشيان، عن أغنية جديدة له يدافع خلالها عن أرائه السياسية ويرد علي منتقديه، بعد الدعم الكبير الذي أظهره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.

الأغنية تحمل اسم "Ye vs. The People "، بالتعاون مع مواطنه مغني الرأب "تي.آى"، والتي تمثل دعما إضافيا منه للرئيس ترامب بطريقة مختلفة.

ودائما ما انتقد "تي.آى" صديقه ويست لدعمه ترامب وإعلان تأييده سياسيا.

وقال تي.آي. لويست:"أنت تمثل الرجال الذين يبدو أنهم بدائيون ومشاعرهم باردة"، وأوضح أن ويست يشجع "التفوق الأبيض".

وأشار  المغني الأمريكي  كاني ويست إلى صورة علي صفحتو الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات  الشهير  أنستجرام ، مرتديا قبعة ترامب الشهيرة للبيسبول التي تحمل شعاره الشهير "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وعلق عليها:"ارتداء القبعة سيكشف للناس أننا جميعا سواء".



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