البرادعي لـ ترامب: "لسنا بقرة حلوب"

29 أبريل 2018 - 01:48 م

استنكر الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم استطاعة الدول العربية العيش أسبوعًا بدون أمريكا، بقوله: "أنه لأمر مهين".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلاً: "إعلان ترامب بزهو أن دولاً عربية كثيرة لا تستطيع العيش لمدة أسبوع دون الحماية الأمريكية وأن عليها أن تدفع ثمن ذَلِك أمر مهين ومخزٍ لنا جميعًا".

وتابع "البرادعي"، متسائلًا: "هل يدفعنا كل ما نراه ونسمعه أن نفكر حتى فى مراجعة مسارنا وكيف يمكن أن نغير واقعنا ونوحد صفوفنا بحيث لا نكون مجرد عالة على الغير أو بقرة حلوب؟

وتفاعل رواد تويتر حول تدوينة "البرادعي" حيث قال: "سمير فيصل": "كل الرؤساء الأمريكان دي عقيدتهم وإحنا عارفين كويس ده وهما عندهم حق فى احتقار دولنا بس الفرق إن ترامب عمل زي الشيخ حسني في فيلم الكيت كات لما الميكروفون أتنسى".

وأضاف آخر: "بالطبع يمكننا ذلك عندما تخرج الشعوب وتغير واقعها بغير ذلك لن يحدث إلا انكسار وركوع أكثر وأكثر".