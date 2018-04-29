» مفاجأة من "غالي" لجمهور الأهلي بشأن "أبوتريكة"

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الفن

حسام غالي

ابوتريكة

أياكس الهولندي

نجم الأهلي

وجه اللاعب حسام غالى نجم النادي الأهلي الدعوة للاعب محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق للمشاركة فى مباراة اعتزاله، أمام أياكس الهولندي والمقرر إقامتها في 11 مايو المقبل.

ولم يحسم "أبو تريكة" موقفه بشكل نهائى حتى الوقت الحالى من قبل الدعوة أو الاعتذار عنها.

ونشر محمد أبو تريكة تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر لزميله حسام غالى، بعد إعلان اعتزاله الكرة.

وقال تريكة: "حسام غالى موهبة كروية خدمت الأهلى ومنتخب مصر بكل حب وإخلاص. مشوار طويل من العطاء والرجولة والفن، شكراً كابيتانو على ما قدمت وبالتوفيق فى القادم يا نجم".


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