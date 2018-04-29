جامعة الإسكندرية تكرم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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وكالات

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كرَّمت جامعة الإسكندرية مساء الجمعة الماضية، الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المكتب الفني بهيئة جودة التعليم، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومستشار رابطة الجامعات الإسلامية؛ وذلك لجهوده التاريخية في خدمة الجامعات الإسلامية، ودوره المتميز في إنجاح الموسم الثقافي لرابطة الجامعات الإسلامية وجامعة الإسكندرية، الذي تانعقد خلال الفترة من 25- 27 إبريل 2018م بمدينة الإسكندرية

حيث قدم الدكتور أحمد علي سليمان حفل افتتاح المؤتمر الاقتصادي، وإدارة أعمال المجلس التنفيذي، والمؤتمر العام، كما ألقى محاضرتين خلال المؤتمر،وتتويجا لجهوده المخلصة كرَّمته جامعة الإسكندرية، وتسلم درع التكريم من سعادة أ.د. السيد الصيفي عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية.

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