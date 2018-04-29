الكفن ينهى خصومة ثأرية في قرية "شطورة"

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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالمنيا

نجحت  أجهزة الأمن بسوهاج من إتمام صلح "القودة" بين عائلتي "آل درويش" و"آل التمساح" بقرية شطورة مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج بحضور أكثر من 6 آلاف مواطن من كبار عائلات القرية وعمد ومشايخ عائلات القرى الأخرى. 

وقدم "آل التمساح" الكفن فيما يعرف بـ"القودة" إلى "آل درويش" قبل تلاوة الشيخ محمد ذكى، أمين عام الدعوة بالأزهر، قسم الصلح أمام اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج الذي يقود مصالحات عديدة فى محافظة سوهاج بمساعدة اللواء خالد الشاذلي مدير المباحث الجنائية، واللواء على الكاشف نائب مدير الأمن لقطاع الشمال.

وشارك في حفل الصلح العميد منتصر  عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام بسوهاج، وأحمد هريدى عضو مجلس النواب، والأنبا رؤيل زاخر ممثل الكنيسة المصرية، ومحمود محفوظ عضو لجنة المصطلحات بالمحافظة. 

ونجحت القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة في الصلح الذى لاقي استحسان الأهالي والمواطنين مقدمين الشكر والتقدير للواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية لوضعه إنهاء الخصومات الثارية في مقدمة أولويات الوزارة وسياساتها.


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