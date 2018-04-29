عماد حسين :لهذا السبب لا تدخل مصر قواتها الى سوريا

29 أبريل 2018 - 02:18 م

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، إنه من المنطقى فهم الحرج المصرى، من الدخول فى صراع مفتوح مع الولايات المتحدة، بشأن التواجد فى سوريا ، كما يمكن فهم نفس الحرج مع أى دولة عربية أخرى على الرغم من وجود أغراض لبعضهم فى الدخول فمنطقيًا لا يمكن لمصر أن ترسل جنودها لمنطقة تشهد صراعًا طائفيًا وعرقيًا لأنه ليس من المعقول أن تذهب إلى سوريا للدخول فى مواجهة مع الجيش السورى النظامى، لانها تدعمه فى مواجهة الميليشيات والتنظيمات المتطرفة من داعش إلى القاعدة إلى الإخوان .

وأضاف حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "من يحاول توريطنا فى سوريا"، أنه من المؤكد من مصلحتنا الحد من النفوذ التركى والإيرانى فى سوريا، وكذلك من أى نفوذ أجنبى، متسائلا: "لكن هل يكون ذلك بالتورط فى منطقة صارت تبتلع العديد من الدول والجيوش؟".

وتابع قائلا: "أليس من الأفضل أن نركز على دعم الحلول السلمية أولاً، ونفضح القوى التى تريد إغراق سوريا والمنطقة فى مستنقع لا نخرج منه أبدا لا نريد بالطبع صداما مصريا مع الولايات المتحدة أو اى دولة اخرى ، ولكن مصالحنا القومية والوطنية، يفترض أنها تعلو فوق كل الاعتبارات، وبالتالى فالمفترض أن تكون «اللاء» المصرية واضحة، ضد فكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا، بغض النظر عن إعلان ذلك رسميا، أم قولها فى الغرف المغلقة ".