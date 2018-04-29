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"فيفا" يخطر "الجبلاية" بألوان زي المنتخب في المونديال

الرياضة

لاعبي المنتخب
المنتخب الوطني

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أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاتحاد المصري "الجبلاية" بالألوان التي سيرتديها لاعبو المنتخب الوطني خلال مباريات دور الـ32 بمونديال كأس العالم في روسيا.

وتقرر ارتداء المنتخب في المباراة الأولى أمام أوروجواي يوم 15 يونيو المقبل قميصا أحمر وشورت أسود وشراب أسود ، فيما يرتدي حارس المرمى طاقما أزرق.

وفي المباراة الثانية أمام روسيا يوم 19 يونيو المقبل سيرتدي المنتخب الوطني قميصا أبيض وشورت أسود وشراب أبيض ، ويرتدي حارس المرمى طاقما أزرق.

وفي المباراة الثالثة أمام السعودية يوم 25 يونيو المقبل تقرر أن يرتدي المنتخب الوطني قميصا أبيض وشورت أسود وشراب أبيض ، ويرتدي حارس المرمى طاقما أزرق.


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