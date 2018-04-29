» للمرة السابعة.. ترشيح "صلاح" لأفضل لاعب في أبريل

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رشح نادي ليفربول الإنجليزى، المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى النادي عن شهر أبريل الجاري.

وقال الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر، يتواجد ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى النادي عن الشهر المنقضي.

وساهم محمد صلاح فى قيادة ليفربول لتحقيق العديد من الانتصارات فى شهر أبريل، بداية من الفوز على مانشستر سيتى الإنجليزى بنتيجة 3 – 0 و2 -1 ذهاباً وإياباً فى ربع نهائى دورى ابطال اوروبا، كذلك الفوز على روما الإيطالى بنتيجة 5 – 2 بملعب "آنفيلد" فى "ذهاب" نصف نهائى دورى ابطال اوروبا.

ونجح محمد صلاح فى الحصول على جائزة "لاعب الشهر" فى نادى ليفربول ست مرات عن أشهر أغسطس، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر، وفبراير ومارس، ولم يخسر الجائزة إلا فى أكتوبر لصالح لوفرين، وفى يناير لصالح البرازيلى فيرمينو.


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