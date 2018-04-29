» حريق هائل بقرية «الإسماعيلية» يلتهم 4 منازل

29 أبريل 2018 - 03:47 م

نشب حريق هائل بقرية الإسماعيلية القبلية التابعة لمركز المنيا، مما أسفر عن تلفيات كبيرة بـ 4 منازل دون وقوع إصابات بشرية.

وقال مصدر بأمن المنيا، إن حريقًا نشب فى مجموعة من النخيل، وامتدت النيران إلى تلك المنازل مما أسفر عن سقوط كميات كبيرة من النخيل ثم نشب الحريق فى المنازل وأسفر عن تلفيات لم يتم حصرها حتى الآن.

وانتقل العميد خالد مخلوف مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق وجار السيطرة عليه بعد أن تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف.

وتحر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.