اجتماع بين وزير مصري ومسئول إسرائيلي بالقاهرة

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علاقة إسرائيل بدخول الشركات الخاصة سوق الغاز
علاقة إسرائيل بدخول الشركات الخاصة سوق الغاز

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الغاز الطبيعي

القاهرة

اجتماع

مسئول إسرائيلي

«فوستر»: اتفاقات تشكل اللبنة الأولى للتعاون الإسرائيلي المصري في مجال الغاز الطبيعي

مصر ستكون مركزًا تصل إليه فوائض الغاز بالمنطقة وهي أكبر سوق محلي

قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، إنه "للمرة الأولى يلتقي مبعوث من إسرائيل ووزير مصري في اجتماع للاتحاد الدولي للغاز (IGU ) بالقاهرة"، إذ اجتمع وزير البترول طارق الملا ، وأمير فوستر، ممثل جمعية صناعات الغاز الإسرائيلية.

وأضافت: "الملا أعلن أن مصر تعمل على عدد من الاتفاقات مع دول الجوار وذلك لزيادة اكتشافات الغاز الطبيعي وتعزيز التعاون الإقليمي"، بينما عرض المبعوث الإسرائيلي، خلال الاجتماع الفرص الخاصة بالتعاون الإقليمي من وجهة نظر ورؤية جمعية صناعات الغاز الإسرائيلية. 

وذكرت أن "فوستر تطرق إلى اتفاقيات التصدير التي تم توقيعها، وأكد أن الحديث يدور عن اتفاقات تشكل اللبنة الأولى للتعاون الإسرائيلي المصري في مجال الغاز الطبيعي، وأن المنطقة مليئة بكميات كبيرة من الأخير وهناك أيضا إمكانية كبرى لكشوفات إضافية في المياه الاقتصادية لإسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن المسئول الإسرائيلي: "اليوم هناك إدراك أنه بواسطة هذا التعاون ستتحول مصر إلى مركز إقليمي تصل إليها فوائض الغاز الكثيرة بالمنطقة، سواء تلك التي اكتشفت أو التي سيتم اكتشافها بالمستقبل".

ووصف، مصر بأنها "سوق الغاز المحلي الأكبر بالمنطقة، والطلب المحلي على الغاز الطبيعي أخذ في الازدياد، ووجود مرافق الإسالة يتيح تصدير الغاز من الإقليم إلى مناطق أخرى بالعام".

وأضاف: "مصر أشارت إلى أنه إذا تم العثور على كميات غاز كبيرة أخرى، فإنه سيكون من الممكن توسيع مرافق الإسالة الخاصة بها، أو إقامة أخرى جديدة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الاجتماع شهد أيضا مشاركة مسئولين بارزين في مجال صناعة الطاقة الإقليمية، والذين دعموا فكرة التعاون بين القاهرة وتل أبيب، ورأوا أنه سيكون قاعدة وأساسًا لتحويل مصر إلى مركز عالمي للغاز".

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