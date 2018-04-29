إقالة رئيس هيئة الأوقاف المصرية من منصبه

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خالد الشرقاوي

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مجلس الوزراء

أحمد عبد الحافظ

اعفاء

رئيس هيئة الأوقاف

قرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إعفاء رئيس هيئة الأوقاف المصرية الدكتور أحمد عبد الحافظ من منصبه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وحمل القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 815 لسنة 2018.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قد أحال في وقت سابق بعض تصرفات رئيس هيئة الأوقاف إلى النيابة العامة فيما يتعلق ببيع أسهم في بنك الإسكان والتعمير بالأمر المباشر دون الرجوع لإدارة الهيئة.

وأحال النائب العام الموضوع إلى الجهات المعنية في القضية رقم 282 لسنة 2018.


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