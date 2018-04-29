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عاطل يستخدم "عكاز" والدته في بيع الهيروين

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المطرية

سقوط عاطل

بيع المخدرات

لجأ عاطل إلي استخدام حيلة جديدة ماكرة في بيع المخدرات "الهيروين" حيث قام بإخفاء المخدرات داخل عكاز والدته المسنة، التي ترافقه أثناء بيع المخدرات علي المتعاطين إلا أن مباحث المطرية كشفت حيلته، وأوقعت به في أحد الأكمنة.

كانت معلومات قد وردت لرجال المباحث باتجار "محمد. ا" في المواد المخدرة، وأنه يلجأ إلى حيلة ماكرة في إخفاء المخدرات داخل "عكاز" والدته المُسنة التي ترافقه أثناء بيعه للمخدرات.

أعد رئيس مباحث المطرية، عدة أكمنة بمشاركة معاونيه، أسفرت عن ضبطه وبحوزته 500 جرام هيروين داخل العكاز، أقر بحيازته لها بقصد الاتجار، وأنه كان في طريقها لترويجها على عملائه.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


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