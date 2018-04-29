» بالفيديو.. لحظة اعتداء «محام الإسكندرية» على موظف بالنيابة

29 أبريل 2018 - 04:49 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة اعتداء المحامي السكندري "ش.م" على أحد الموظفين العاملين بنيابة شرق الكلية.

البداية عندما توجه المحامى المتهم، إلى إنهاء بعض الأوراق من الموظف نيابة شرق الإسكندرية، فحدث بينه وبين الموظف مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وحرر الموظف محضر شرطة ضد المحامى المتهم واتهمه بالتعدي عليه وضربه أثناء ممارسة عمله.

وكانت نيابة المنشية بالإسكندرية، قد أمرت بإحالة المحامى إلى محكمة جنح المنشية، لجلسة 2 مايو القادم، وحبسه 4 أيام على ذمة المحضر المحرر ضده.

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