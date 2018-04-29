«مطلقات راديو» إذاعة مصرية تجذب أنظار العالم

29 أبريل 2018 - 05:08 م

بعد أن عانت مصاعب اجتماعية وقانونية كبيرة لتنهي زواجها، قررت محاسن صابر السيدة المُطلقة مد يد العون لأخريات يتعرضن لذات التجربة المُرة من خلال تدشين محطة إذاعية أطلقت عليها اسم "مطلقات راديو".

ودشنت "محاسن" المحطة الإذاعية على الإنترنت في العام 2010، في تحد للوصمة الاجتماعية المرتبطة بالطلاق وبهدف نشر الوعي بشأن حقوق المطلقات والخدمات المحتملة التي تقدمها الدولة لهن.

وتجذب الإذاعة التي تبث برامجها عبر الإنترنت مساهمات نسائية من دول مختلفة مثل السعودية والسودان وإيطاليا وإسبانيا.

وتقدم الإذاعة، التي لا تهدف الربح، برامجها من مقهى إنترنت محلي في محافظة الشرقية.

ولا تقتصر الإذاعة على المطلقات وحدهن، وإنما تقدم خدمات متنوعة وتلبي احتياجات أخريات بينهن متزوجات وآنسات، وذلك حسبما تقول مي علي شريكة محاسن في تقديم البرامج.

وتشير التقارير، إلى ارتفاع معدلات الطلاق في مصر من حيث عدد السكان، ويقول الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن هناك نحو 200 ألف حالة طلاق سُجلت في عام 2015 بما يمثل زيادة تصل إلى 10 في المئة عن المسجلة في 2014.

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