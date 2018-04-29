بالفيديو.. إبراهيم عيسى يفتح النار على محمد حسان

29 أبريل 2018 - 05:29 م

شن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، هجومًا حادًا على الشيخ محمد حسان، بسبب انتقاد الأخير بعض تصريحات طه حسين ورفاعة الطهطاوي.

وقال «حسان» في الفيديو الذي أذاعه «عيسى» في برنامجه على قناة الحرة الفضائية الأسبوع الماضي ك: قال عميد الأدب العربي- طه حسين-: «القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا أدبيًا»، معلقًا بانه عندما تسمع كلمة عميد الأدب العربي تقول آمين!.

وتابع «حسان» :« المصلح الاجتماعي الأول- رفاعة الطهطاوي- يروح فرنسا ويرجع يقول : إن الرقص على الطريقة الأوربية ليس داعيا من دواعي الفسق والانحلال».. الطهطاوي بنفسه اللى بيقول كده.. تسكت، طه حسين بيقول والطهطاوي بيقول.. الرموز دي بتقول يبقى تسكت!.

بينما علق إبراهيم عيسى، على كلامه قائًا إن الطهطاوي وطه حسين إفك عند حسان.. لأنهم أصحاب عقول حرة، مشيرًا إلى أنه – حسان- تعامل مع الجملة المقتطعة في كلام طه حسين والتي يقصد قراءة بلاغته وليس باعتباره هجوم عليه.

وشدد على: لا يمكن بأى حال من الأحوال لمثل هذا الفكر السفلي إن كان فكرا أو هذا الفقه السلفي إلا أن ينتج هذه الكراهية العمياء الباطشة لأى فكر ولأى فن ولأي أدب.