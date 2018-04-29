الإعدام لربة منزل ونجلها بتهمة ذبح مزارع

29 أبريل 2018 - 05:46 م

قضت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود فى البحيرة، برئاسة المستشار عمرو القونى رئيس المحكمة، بالإعدام شنقًا فى القضية رقم 6117 جنايات وادى النطرون، والمقيدة برقم 1059جنايات كلى جنوب دمنهور، لربة منزل ونجلها، بتهمة قتل مزارع ابتزهما وهددهما بالتشهير.

وترجع أحداث القضية، إلى ورود إخطار من مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بالعثور على جثة "م.ع.ا" 32 سنة، مزراع، بغرفة ملحقة بمصنع أثاث.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة "ر.ش.س" 17 سنة عامل، و" ن.ث.م" 40 سنة ربة منزل "والدة الأول"، حيث استدرجاه إلى غرفة ملحقة بمصنع أثاث، ووضعا له أقراصًا منومة فى الشاى أدى لفقده الوعى، وعقب ذلك وجه الأول عدة ضربات بماسورة حديدية على رأسه، وذبحه بسكين.