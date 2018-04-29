حملة لمقاطعة شركة مصرية بسبب محمد صلاح

29 أبريل 2018 - 05:47 م

دشن عدد كبير من محبي اللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب الوطني، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار« حملة دعم محمد صلاح و مقاطعة شركة المصرية للإتصالات»، تضامنًا مع اللاعب في أزمته مع اتحاد الكرة المصري.

وفي البيان الأول للحملة جاء فيه: مستقبل محمد صلاح مهدد بالتدمير بسبب شركة المصرية للإتصالات و اتحاد الكرة.

وتابع البيان: بداية ما هى المشكلة .. محمد صلاح بحكم موقعه كلاعب دولى محترف بفريق ليفربول وقع إتفاقيات إعلانات مع شركات دولية منها فودافون و القانون يحظر عليه الإعلان لصالح شركات متنافسة فى نفس المجال ، اتحاد الكرة المصرى و بدون موافقة أى لاعب وقع إتفاقية مع المصرية للإتصالات we ودى شركة منافسة لفودافون و نشر صورة لاعبى المنتخب و أولهم محمد صلاح على دعاية الشركة المصرية مما يهدد مستقبل صلاح كله و يهدد حتى مشاركة مع منتخب بلاده فى كأس العالم روسيا 2018.

وأوضح البيان: متى بدأت الأزمة و متى بدأ الإعلان عنها ؟.. بدأت الأزمة من أسابيع من وقت نشر صورة محمد صلاح على طيارة المنتخب المصرى و عليها علامة الشركة المصرية ظهرت للعلن من حوالى 12 يوم بعد ما نشر رامى عباس محامى محمد صلاح على تويتر أنه لجأ لتويتر لإعلان الأمر للجمهور بعد فشل كل المحاولات مع إتحاد الكورة المصرى .

وأضاف: ورد اتحاد الكرة بالنفى ، و قال إن لا يوجد أزمة مع اللاعب بينما الأزمة مع المحامى .. رد صلاح وقتها بنشر صورته مع المحامى لتوضيح الأزمة مع إعادة نشر ( ريتويت ) لما قاله المحامى و كتب صلاح كل الدعم .

واستطرد: رد اتحاد الكرة وقتها إنه حر يعمل الدعاية اللى هو عايزها بالطريقة اللى تناسبه و دى دعاية المنتخب مش دعاية ليفربول و هكذا بوجه مكشوف بعدها قام اتحاد الكرة بتهنئة صلاح بحصوله على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لكن عادت نفس اليفط و الدعاية للظهور مجددا فى مباراة الأهلى و الزمالك.

وتابع: نشر صلاح صورة له على وسائل التواصل الإجتماعى تشير الى إنه إتخنق من القصة دى ونشر المحامى هذا الكلام .. لم يحدث حتى الآن أي تواصل من أجل الوصول لحل! لا شيء على الإطلاق! صمت كامل! ما هي الخطة؟! نحن فقط نرى المزيد والمزيد من اللوحات الدعائية، والإعلانات تظهر دون الحصول على موافقتنا! ما هو التأثير الذي تنتظرونه؟ نتيجة جيد؟!

وأوضح: إحنا قررنا نبدء حملة مقاطعة للشركة المصرية للإتصالات و ندعم اللاعب المصرى الدولى أفضل لاعب و هداف الدورى الإنجليزى ابننا محمد صلاح إللى موافق على الحملة ينضم لصفحتنا و ينشرها و يقاطع الشركة للضغط عليها و على اتحاد الكورة للحفاظ على مستقبل نجم منتخب مصر و واحد من أهم أسباب سعادة الشعب المصرى دلوقتى.

يأتي هذا تزامنًا مع إطلاق آلاف النشطاء والفنانين على موقع «تويتر» هاشتاج « ادعم محمد صلاح»، ردًا على أزمته مع اتحاد الكرة وكتابته تغريدة اليوم يؤكد فيها أن ما يحدث معه إهانة كبيرة جدًا، وشارك في الهاشتاج الداعم له عدد كبير من الفنانين والنشطاء والمشاهير والحقوقيين.