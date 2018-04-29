تأجيل محاكمة 67 إخوانيًا متهمين بحرق كنيسة مار جرجس

29 أبريل 2018 - 06:00 م

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 67 إخوانيًا بينهم 55 متهمًا حضوريًا متهمين بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج لجلسة غدٍ الاثنين لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال الشريف، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ ومحمد الليثى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، تهم الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مارى جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية المولوتوف والحجارة.

كما وجهت النيابة لهم تهم الشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بالإكراه.