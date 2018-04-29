تجريم الحديث عن الطقس يفجر موجة سخرية

29 أبريل 2018 - 06:06 م

قوبلت تصريحات الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن إعداد قانون يتضمن محاسبة أي جهة أو شخص يتحدث عن الأرصاد بردود فعل لم تخل من السخرية.

كان عبدالعال، قال إن الهيئة هي الجهة الوحيد في مصر المسؤولة عن إصدار التنبؤات الجوية. وأضاف في مقابلة تليفزيونية، أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد؛ لتعديل القانون الخاص بالهيئة، وسيتم عرضه على مجلس النواب قريبًا.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن محاسبة أي جهة تتحدث عن الأرصاد، أو أي شخص يقوم باستخدام جهاز للتنبؤ بحالة الطقس، لأن هذا يٌحدث بلبلة عند المواطن، مضيفًا: "سنحاسب كل من يصدر تنبؤات عن الطقس دون موافقتنا".

وكتب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، قائلًا: "عندما يصل الأمر في بلد "ما" إلي محاوله منع الناس من التحدث حتى في الطقس -وهو الأمر الوحيد الذي يتحدثون فيه عندما لا يجدون ماده أخري للحديث- فإن ذلك سيكون بداية انفجار كبير..إذ أمرت أن تطاع فعليك الأمر بما يستطاع .. مش كده ولا أيه يا دكتور عبد العال".

وقال بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إن الهيئة لم تؤد دورها خلال الفترة الماضية، ولم تستطع توقع الكارثة التي حلت ببعض المناطق، ومن ثم التحدث عن قانون لتجريم من يتحدث عن الأحوال الجوية، ليس في محله".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف عبدالعزيز: "هناك كثيرون يتحدثون عن الأحوال الجوية بغير علم، ومن ثم ليس هناك ما يمنع من إصدار قانون ينص على عقوبات تحذيرية لمن يتحدث وليس الحبس كما يطالب رئيس الهيئة".

وتابع: "الأرصاد لديه قانون، ومن الوارد أن يكون بحاجة إلى تجديد أو تطوير، لكن لابد أن تكون عملية تنظيمية ليس أكثر"، معتبرًا أن "تلك المسائل تقوم على اجتهادات علمية ومن الوارد أن يصيبوا وكذلك من الوارد أن يخطئوا كما حدث مؤخرًا".