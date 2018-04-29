«شكرى»: المفاوضات توقفت وإثيوبيا مستمرة في بناء السد

29 أبريل 2018 - 06:31 م

أكد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، أن إثيوبيا مستمرة في بناء سد النهضة، لافتًا إلى ضرورة إسراع وتيرة المفاوضات لإنهاء الجانب الفني في فترة قصيرة.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان: "البناء مستمر بمشروع السد، وعلينا أن نسرع من عملية المفاوضات لإنهاء الجوانب الفنية".

وتابع: "يظل وضع المفاوضات الخاصة بالتقرير الفني، التي تؤهل للتوافق لعمل السد مجمدًا"، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".

ويذكر أن نقاط الخلاف تقع في أبرز أمرين فيما يتعلق بملء خزان السد في المراحل الأولى لتشغليه والأمر الثاني في كيفية إدارة السد بين الدول الثلاث.

ويشار إلى أن السودان وإثيوبيا، لهما ملاحظات حول التقرير الاستهلالي، الذي قدمته الشركات الفرنسية حول بعض الأمور الفنية للسد.