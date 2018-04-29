أول رد لاتحاد الكرة على محمد صلاح

29 أبريل 2018 - 07:10 م

في أول رد لاتحاد الكرة على أزمة محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب الوطني، قال سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن وكيل «صلاح» أرسل للاتحاد شكوى وقمنا بالرد عليه.

وأضاف «زاهر» موجهًا حديثته لـ«صلاح»، وكيلك تحدث بشكل غير لائق وهددنا بعدم مشاركتك في كأس العالم وقمنا بالرد عليه بكل احترام.

وكتب عضو اتحاد الكرة عبر حسابه على «تويتر» :«: للأسف وكيل محمد صلاح @MoSalah بيدعي إنه بعت لإتحاد الكره والاتحاد مردش عليه وده غير صحيح ورامي لما بعت اتكلم بشكل غير لائق وبيهدد بعدم مشاركة محمد صلاح في كأس العالم وبيطالب الاتحاد بعدم التحدث مع اللاعب مع العلم إن اتحاد الكرة موقفه القانوني سليم واتحاد الكرة رد بشكل محترم».

كما نشر نص رد اتحاد الكرة باللغة العربية والإنجليزية، وذلك بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له الاتحاد عقب إبداء "صلاح" غضبه واستنكاره من طريقة التعامل معه بما وصفه بشكل غير لائق ومهين.