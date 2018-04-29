إخلاء سبيل 3 صحفيين بعد حبسهم سنة ونصف

29 أبريل 2018 - 07:13 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 3 صحفيين، بعد سنة وسبعة أشهر قضوها داخل الحبس الاحتياطي، بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة.

وقد أسندت النيابة للصحفيين الثلاثة، وهم: "محمد حسن، وحمدي الزعيم، وأسامة جابر"، اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة، أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة عن رئيس الجمهورية.

ورفضت المحكمة أكثر من مرة الإستئنافات التي تقدم بها المتهمون على قرارات حبسهم احتياطياً، حتى قبلت المحكمة الاستئناف المقدم منهم مؤخراً، اليوم الأحد.

تسلمت نيابة وسط القاهرة، في وقت سابق، تقرير لجنة الإذاعة والتليفزيون لكاميرات الصحفيين الثلاثة، وتمت مواجهتهم بالمواد المصوَّرة الواردة بالتقرير.