نشأت الديهي: وزارة الأوقاف بها فساد ممنهج

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وزارة الاوقاف

نشات الديهى

فساد مننهج

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة الأوقاف تعد أغنى وزارة في الدولة، وما حدث بإعفاء الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس الهيئة من منصبه يثير الشبهات، خاصة بعدما حوّل الوزير ملف بيع أسهم الوزارة بالأمر المباشر إلى النائب العام.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلمط، المذع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد: «رئيس هيئة الأوقاف يشتري ويبيع بالأمر المباشر وده مخالف، ده أيه الفساد الممنهج ده، والبجاحة دي، لماذا لا يتعظ هؤلاء".

وتابع: "مش كفاية أعفيه من منصبه لازم نحاسبه ونحاكمه، والإهمال هيقود لكارثة".


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