» الإعدام شنقًا لعاطل وزوجته لقتلهما "حلاق"

29 أبريل 2018 - 07:49 م

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار جمال طوسون رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف فارس، ومحمد المر، اليوم، بالحكم بالإعدام شنقا علي عاطل وربة منزل، والمؤبد لآخرين لقيامهم بقتل "حلاق" لغرض سرقة دراجته البخارية، بدائرة مركز الدلنجات بالبحيرة .

بداية الواقعة كانت عندما تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور قسم شرطة الدلنجات ببلاغ من الأهالي بالعثور على جثة "ح.ج.م" بطريق فرعى بناحية عزبة إسحاق بدائرة مركز الدلنجات مصاب بثلاثة جروح طعنية بالظهر في ظروف غامضة.

أمر مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد ايهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائى والرائد إسلام قطب رئيس المباحث بالدلنجات والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والنقيب محمد الديب معاون مباحث الدلنجات وباشراف اللواء محمد أنور هندي مدير أدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

وكشفت جهود فريق البحث، أن مرتكبي الواقعة كل من "ف.ع.ف" 20 عامًا - عاطل، وزوجته "س.ج.م" 27 عامًا - ربة منزل، مقيمان بعزبة حمودة بمركز الدلنجات، "ا.خ.ز" 19 عامًا - ربة منزل ومقيمة بعزبة أبو سيف التابعة لمركز الدلنجات.