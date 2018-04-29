» شيخ الأزهر يصل إندونيسيا في مستهل جولته الآسيوية

29 أبريل 2018 - 08:09 م

وصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وذلك في مستهل جولة آسيوية تشمل كذلك كلاً من سنغافورة وسلطنة بروناي.

كان في استقبال الطيب لدى وصوله مطار جاكرتا الدكتور محمد دين شمس الدين، المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي، والدكتور محمد قريش شهاب وزير الشئون الدينية السابق، والسفير محمد فخر نائب وزير الخارجية، وسفيرا مصر والإمارات في جاكرتا، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى إندونيسيا.

ويجري شيخ الأزهر خلال الزيارة لقاء ثنائيًا مع رئيس الجمهورية الإندونيسية وعددًا من اللقاءات مع كبار المسئولين في إندونيسيا، كما يشارك في افتتاح المؤتمر العالمي حول الوسطية في الإسلام، حيث يلقي فضيلته الكلمة الرئيسية في المؤتمر، وذلك بحضور حشد من كبار الشخصيات الدينية في العالم.

ويرافق الطيب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور علي النعيمي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والمستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر، والسفير عبدالرحمن موسى، مستشار شئون الوافدين بالأزهر.