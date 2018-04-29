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حظر إرسال الفلبينيات إلى الكويت بشكل دائم

عرب وعالم

فلبينيات (أرشيفية)
فلبينيات (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

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الفلبين

حظر

العمالة

فلبينيات

قرر رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، فرض حظر دائم على سفر العمالة إلى الكويت إثر تفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين.

وكان "دوتيرتي" قد فرض حظرًا مؤقتًا على إرسال العمالة إلى الكويت في فبراير الماضي بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية بالكويت.

وقال الرئيس الفلبيني، اليوم الأحد، في تصريحات لصحفيين بمدينة "دافاو" الفلبينية: "الحظر مستمر بصورة دائمة. ولن يتم توظيف المزيد، ولاسيما العمالة المنزلية".

ووصف "دوتيرتي" طريقة التعامل مع العمالة الفلبينية لدى الكويت بأنها "كارثية"، دعيًا مواطنيه إلى عدم البقاء في الكويت، قائلا: "عودوا إلى الوطن، بغض النظر عن مستوى فقرنا، سنعيش. الاقتصاد جيد ولدينا نقص في عدد العمال"، وفقًا لـ"بي بي سي".

ويوجد في الكويت قرابة 260 ألف فلبيني، وتعهد "دوتيرتي" بتقديم مساعدات لهم حال العودة إلى بلدهم.

وكان البلدان يتفاوضان على اتفاق حول العمالة توقع مسئولون في الفلبين أن يفضي إلى رفع الحظر المؤقت.

لكن مصير الاتفاق بات محل شكوك مع التصعيد في التوتر بين الجانبين.

وأعلنت الكويت قبل أيام عن قرار بطرد السفير الفلبيني لديها، كما استدعت سفيرها من الفلبين للتشاور.

وجاء ذلك بعد تداول مقاطع فيديو لموظفين من سفارة الفلبين، وهم يساعدون عاملات فيليبينيات على الهرب من مشغليهن "المشتبه بارتكابهم انتهاكات بحقهن".

واعتذرت الفلبين عن الإجراءات التي اتخذتها سفارتها. لكن الكويت اعتبرت تهريب السفارة للخادمات انتهاكًا لسيادتها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السفير الفلبيني لدى الكويت، ريناتو بيدرو فيلا، قوله إنه سيغادر إلى بلده يوم الأربعاء.

وبدأت الأزمة بين البلدين بعد العثور على جثة عاملة منزلية فلبينية داخل مجمد بأحد المنازل في الكويت. وقضت محكمة كويتية غيابيًا بإعدام رجل لبناني وزوجته السورية بعد إدانتهما بقتل العاملة.


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