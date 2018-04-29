تجديد حبس«أكسجين» و«الروبي» 15 يومًا

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محمد أكسجين
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حبس

النيابة

أمن الدولة

محمد أكسجين

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبس الصحفي محمد أكسجين والناشط السياسي شريف الروبي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ.

وكتب "البلشي" عبر حسابه على "تويتر" :" نيابة امن الدولة تجدد حبس الزميل محمد أكسجين وشريف الروبى 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ".

وتم القبض على «أكسجين» في الأسبوع الأول من أبريل الجاري، وظل مختفيًا لا يعلم أحد مكانه حتى ظهر بعدها بعدة أيام في نيابة أمن الدولة موجهًا له عدة اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.


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