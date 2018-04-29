» تجديد حبس "صفوت عبد الغنى" ومتهم آخر 45 يومًا

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جنايات القاهرة

صفوت عبدالغنى

تجديد حبس

قررت الدائرة 167 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامى زين الدين، تجديد حبس الدكتور صفوت عبد الغنى القيادى فى تحالف دعم الإخوان، وعلاء محمد أبو النصرطنطاوى  45 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة اتهامهما بالتحريض على العنف.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التحريض على أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وذلك فى القضية رقم 473 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا.


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