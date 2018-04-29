«زيدان» يحث جماهير الريال على تشجيع غير مسبوق أمام بايرن

29 أبريل 2018 - 09:24 م

دعا المدرب زين الدين زيدان جماهير ريال مدريد يوم الأحد للاحتشاد ودعم الفريق بكل قوة حين يستضيف بايرن ميونيخ الثلاثاء المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يتحدث خلال مؤتمر صحفي في ميونيخ يوم 24 أبريل نيسان 2018. تصوير: مايكل دالدر - رويترز

ويأمل المدرب الفرنسي في قيادة ريال مدريد لبلوغ نهائي البطولة للموسم الثالث على التوالي.

وإذا نجح ريال مدريد في تجاوز العملاق البافاري فسيخوض محاولة تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي أمام الفائز من مواجهة ليفربول وروما.

ونجح ليفربول في تحقيق فوز كبير في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2 على منافسه الإيطالي في أنفيلد الثلاثاء الماضي متطلعا للوصول إلى المباراة النهائية التي غاب عنها منذ موسم 2006-2007 حين خسر 2-1 أمام ميلانو في حين كانت آخر مرة حقق فيها الفريق الانجليزي اللقب قبلها بعامين حين فاز أيضا على ميلانو بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 3-3.

ويأمل ليفربول في تجاوز مباراة الإياب التي ستقام الأربعاء المقبل في روما بنتيجة تؤهله للمباراة النهائية ساعيا للتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه بينما يطمح ريال مدريد في تعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة رقم 13.

وانتزع ريال مدريد فوزا مهما 2-1 على بايرن ميونيخ الفائز باللقب خمس مرات في عقر داره في مباراة الذهاب ويتوقع زيدان ألا تقل مواجهة الإياب قوة وإثارة أمام بطل الدوري الألماني.

وقال زيدان للصحفيين بعد الفوز 2-1 على ليجانيس في الدوري الإسباني يوم السبت ”لابد لنا أن نقدم أداء قويا للغاية ولهذا أطلب من الجماهير أن تحتشد وتساند الفريق بكل قوة وحماس أكثر من أي مرة سابقة لأن الفريق في أشد الحاجة لهذا الدعم والتشجيع للوصول إلى المباراة النهائية.

”إنها مباراتنا الأهم في العام والجماهير تعرف ذلك جيدا. نريد من مشجعينا الوقوف خلف الفريق من أول دقيقة لآخر دقيقة“.

وسيخوض حامل لقب آخر نسختين من البطولة المواجهة أمام الفريق البافاري بنفس النتيجة التي كان حققها في مواجهة الفريقين في دور الثمانية من نسخة الموسم الماضي للبطولة لكن ريال مدريد خسر على ملعبه إيابا في سانتياجو برنابيو 2-1 واحتاج لوقت إضافي ليطيح بمنافسه الألماني.

كما عاني ريال مدريد أيضا في ملعبه أمام يوفنتوس في دور الثمانية هذا الموسم وكان متراجعا 3-صفر قبل أن يحرز كريستيانو رونالدو هدفا من ركلة جزاء ليقلص النتيجة إلى 3-1 ويفوز في نهاية المطاف بمجموع المباراتين 4-3 ويتأهل للدور التالي.

وقال زيدان ”لا أعرف إن كان ما جرى أمام يوفنتوس وبايرن سيفيدنا أم لا لكن كل ما أعرفه هو ضرورة أن نقدم أداء قويا.

”تأهبنا جيدا لهذه المباراة التي سنخوضها بهدف تقديم أفضل أداء قدمناه على الإطلاق طوال هذا العام. نحتاج للتركيز والعزم والالتزام لنفوز في هذه المواجهة“.

وأضاف ”علينا القيام بكل ما نستطيع في كرة القدم وأن نوظف كل خبراتنا لتحقيق الهدف المنشود وهو بلوغ المباراة النهائية“.

وأجرى زيدان تعديلات كبيرة على تشكيلة فريقه في مواجهة ليجانيس من أجل الاستعداد جيدا للمواجهة الحاسمة أمام بايرن إذ أراح كلا من رونالدو هداف الفريق والقائد سيرجيو راموس ورفائيل فاران ولوكا مودريتش ومارسيلو بينما بدأ توني كروس وماركو أسينسيو المباراة على مقاعد البدلاء.

وأحرز جاريث بيل الهدف الأول في شباك ليجانيس بعد غيابه عن لقاء الذهاب أمام بايرن في حين استغل بورخا مايورال هذا الفرصة النادرة ضمن التشكيلة الأساسية وأحرز الهدف الثاني مباشرة قبل نهاية الشوط الأول بينما قلص ليجانيس الفارق بهدف في الشوط الثاني.

وسيخوض ريال مدريد المواجهة مع بطل ألمانيا بدون المدافعين ناتشو فرنانديز وداني كاربخال ولاعب الوسط المؤثر إيسكو بسبب الإصابة.