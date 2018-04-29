البرلمان ينتصر لمحمد صلاح

29 أبريل 2018 - 09:48 م

انتفض البرلمان المصري للدفاع عن اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني الاول مطالبا وزير الرياضة واتحاد الكرة المصري بحل أزمة اللاعب والذي يعتبر معشوق المصريين وحديث الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة.

فقد انتقد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تعامل الاتحاد المصرى لكرة القدم مع اللاعب المصرى محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى فى أزمته بسبب الإعلانات، مؤكدا أن إدارة اتحاد الكرة لأزمة "صلاح" فيها عدم وعى، وهو ما يضر باللاعب.

وأوضح "وهدان"، فى بيان صادر عنه أن محمد صلاح لاعب مصرى مخلص لوطنه، وذو أخلاق عالية، أدخل الفرحة على ملايين المصريين والعرب، وأصبحت له شعبية عالمية يجب دعمها بكل وسيلة وليس تصدير المشكلات لها.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن محمد صلاح أصبح أملا لكل الشباب المصرى على النجاح والتطوير، مطالبا اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بسرعة التدخل من أجل إنهاء هذه المشكلة فى أقرب وقت.

علي نفس السياق قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، حول تقاعس اتحاد الكرة فى إيجاد حل لأزمة اللاعب المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى.

وأضاف "البطيخى"، فى بيان صادر عنه أن الأزمة التى تسبب فيها اتحاد الكرة قد تؤثر بالسلب على مستوى اللاعب فى ختام مباريات الدورى الإنجليزى، وفى دورى أبطال أوروبا، كما أنها قد تؤثر بالسلب على سمعة اللاعب التعاقدية الخاصة بالإعلانات فى المستقبل، بعد النجاح الذى حققه ووصوله لمرتبة وضعته بين أفضل لاعبى العالم.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى بيانه، إلى أن تقاعس اتحاد الكرة فى إيجاد حل للأزمة قد يؤثر على اللاعب فى المباريات التحضيرية لمنتخب مصر فى كأس العالم، وهى البطولة التى ستنطلق خلال أقل من شهرين تقريبا.

يذكر ان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اعلن إنه سيتدخل لحل أزمة اللاعب الدولى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر وكتب عبد العزيز تغريدة على حسابه الشخصى بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": " سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة، خاصة أن منتخب مصر يستعد للمشاركة فى المونديال، بالإضافة إلى أن محمد صلاح نموذج للشباب المصرى المحب والمخلص لوطنه ويمثل بلده فى أوروبا خير تمثيل،الجدير بالكر أنه لم يصدر حتى الآن موقف من اتحاد الكرة بشأن ما يُثار حول الأزمة وتناول نواب البرلمان لها.