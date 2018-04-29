» أحمد مجدي: صلاح يُعامل كالملك في ليفربول

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محمد صلاح

ليفربول

احمد مجدى

قال اللاعب أحمد مجدي لاعب نادي الزمالك السابق، إن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، يعامل كالملك هناك، مطالبًا بسرعة حل أزمته في مصر.

وكتب عبر حسابه علىى "تويتر": يا جماعه انا زرت صلاح في ليفربول صدقوني مهما حد يتخيل بيتعامل ازاي هناك زي الملك فعلا في كل حته مينفعش الراجل يقول انه بيتهان في بلده يعني والراجل مبيسيش حد الا لما يساعده ارجوا من اتحاد الكره ان حد يطلع يرد ولازم الازمه تتحل الراجل داخل علي مباريات تاريخيه لازم نسيبه يركز".


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