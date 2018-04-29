فضيحة.. في الحيّ الراقي

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«سعادتك اطمئن.. إحنا«مُطوِّر عقاري» محترم، وكل حاجه معمول حسابها طبعا.. وبعدين أمطار إيه اللي حضرتك خايف منها.. بس هي تيجي.. ها.. ها.. ها».
أقسم بالله أن ما سبق كان الإجابة «شبه الحرفية» لمسؤول مبيعات في كومباوند «محترم» في التجمع الخامس، ردا على سؤالي قبل شهور قليلة جدا، ونحن نقف داخل فيلا يشرح لي مزاياها، قبل أن أسأله: «يا سيدي
نحن نقف في جزء منخفض أكثر من مترين عن سطح الأرض، ومفتوح على السماء، ماذا سيحدث لو أمطرت الدنيا؟».
.. وقد كان، جاءت الأمطار بأمر ربي على غير موعدها، ولا أعتقد أن ما حدث سيمر مرور الكرام، والحمد لله أنه لم تحدث حالات وفيات، لكن أرواح الناس تعرضت للخطر، وممتلكاتهم الخاصة تلفت، ومثلها الحكومية، الأمر الذي استدعى تدخل النائب العام وتكليف نيابة الأموال العامة بالتحقيق في أزمة أمطار القاهرة الجديدة، ودخل جهاز الرقابة الإدارية ـ المحترم وحسن السمعة ـ على الخط لإجراء التحريات وطلب التقارير الفنية وتحديد المقصرين تمهيدا لإحالتهم للنيابة.
وحسنا فعل د.مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإجراء عمليات «نقل» احترازية للمسؤولين عن «القاهرة الجديدة»، حتى لا يؤثر وجودهم في مناصبهم في سير التحقيق.
وتعليقا على ما حدث، وهو كارثي، أود أن أوضح عدة نقاط:
1 ـ أعلم تماما ان الأمطار والسيول تؤثر في أكثر الدول تقدما كأميركا وكندا واليابان وبريطانيا وغيرها، لكن هذه الدول تواجه الكوارث باستعدادات متعارف عليها، وتتعامل مع الحدث وفقا لبروتوكولات وتجارب تم التدرب عليها، وهو ما لا نعرفه.. ولم نره عند أو بعد وقوع الكارثة.
2 ـ الفساد كان واضحا وجليا عندما انتزعت الأمطار «قشور» الأسفلت من الطريق الدائري الذي تحولت أجزاء منه الى رمال متحركة، فأين المقاول «المحترم» الذي أنشأ؟ وأين المهندس «النزيه صاحب الضمير» الذي استلم الطريق من المقاول «المحترم»؟
3 ـ اللامبالاة والإهمال كانا عنوان الحدث، عندما لم تتحرك عربات شفط المياه لإنقاذ البشر المحاصرين في «سراديبهم» مهددين بالغرق، وقوات الإنقاذ اختفت بدلا من الإسراع لإنقاذ المحاصرين في سياراتهم بالساعات، ولم يتحرك مسؤول من وراء مكتبه ليرى كيفية التعامل مع الأطفال والمرضى وكبار السن المحبوسين في عرباتهم وتزويدهم بمياه الشرب والأدوية.
4 ـ وأخيرا، هل يجيبني أحد عن هذا السؤال: من المسؤول عن محاسبة «المطور العقاري» الذي لم يلتزم بمواصفات البناء؟! ولماذا لا يكون لدينا «حرس وطني» مدرب لمواجهة الأزمات.. يتم استدعاؤه عند وقوع الكوارث؟
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

www.hossamfathy.net
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Facebook: hossamfathy66

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