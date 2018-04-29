فضيحة.. في الحيّ الراقي

.. وقد كان، جاءت الأمطار بأمر ربي على غير موعدها، ولا أعتقد أن ما حدث سيمر مرور الكرام، والحمد لله أنه لم تحدث حالات وفيات، لكن أرواح الناس تعرضت للخطر، وممتلكاتهم الخاصة تلفت، ومثلها الحكومية، الأمر الذي

استدعى تدخل النائب العام وتكليف نيابة الأموال العامة بالتحقيق في أزمة أمطار القاهرة الجديدة، ودخل جهاز الرقابة الإدارية ـ المحترم وحسن السمعة ـ على الخط لإجراء التحريات وطلب التقارير الفنية وتحديد المقصرين

تمهيدا لإحالتهم للنيابة.